Ukrainerin wollte schnell anpacken Welche Bedeutung der Job-Turbo nach der Flucht aus der Ukraine hat

Weiskirchen · Iryna Chernihovska ist vor dem Krieg in der Ukraine nach Mettlach geflohen. Im Zuge des sogenannten Job-Turbos hat sie mittlerweile eine Stelle bei der Firma PMT in Weiskirchen bekommen. Im Gespräch mit der SZ erzählt sie, was sie an ihrem Arbeitgeber am meisten beeindruckt.

05.06.2024 , 08:00 Uhr

Iryna Chernihovska (links) und ihre Cousine Tetiana Okhrimenko montieren Schlauchsysteme. Im Zuge des Job-Turbos haben sie nach ihrer Flucht aus der Ukraine einen Job bei der Firma PMT in Weiskirchen gefunden. Foto: Lea Kasseckert