Saarbrücken Die Talfahrt der saarländischen Wirtschaft setzt sich fort. Die hiesigen Unternehmer blicken zunehmend pessimistisch in die Zukunft.

Besonders gravierend ist der Rückgang laut Landesamt im Maschinenbau. Hier seien die Auftragseingänge um 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingebrochen. Die Produktion sei um 6,3 Prozent gefallen, der Umsatz um 3,2 Prozent. Noch schlechter sei die Auftragslage in der Stahlindustrie, über ein Fünftel der Aufträge sei weggebrochen. Die Umsätze (minus 3,2 Prozent) und die Produktionsleistung (plus 0,4 Prozent) seien davon bisher weitgehend unbeeinflusst geblieben.

Insgesamt verlagere sich der Außenhandel mehr auf die Seite der Importe. Diese sind laut Landesamt um 7,2 Prozent auf knapp acht Milliarden Euro gestiegen, während die Exporte um 2,2 Prozent auf 7,96 Milliarden Euro zurückgingen. „Es deutet sich an, dass die Exporte des Saarlandes in diesem Jahr erstmals seit über 20 Jahren wieder geringer sein werden als die Importe“, so die Behörde.

Die IHK sieht die Gründe für die Flaute vor allem in der schwachen Weltkonjunktur und dem Handelsstreit zwischen den USA und China. Die negative Entwicklung habe sich bereits im Frühsommer abgezeichnet, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Heino Klingen. „Solange der Handelskonflikt nicht beigelegt ist, dürfte sich daran auch wenig ändern.“ Er sieht auch die bundesdeutsche Politik in der Pflicht: Es sei an der Zeit, konjunkturelle Binnenkräfte zu stärken, sagt Klingen. „Ansatzpunkte hierfür wären eine umfassende Investitions- und Innovationsoffensive sowie weitere vertrauensbildende Maßnahmen im steuerlichen Bereich.“ Der Bund müsse verstärkt in die Infrastruktur und die Energiewende investieren, fordert die IHK.