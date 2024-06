Bei Bosch in Homburg Wasserstoff greifbar machen – Bündnis aus Saar-Unternehmen lädt zur H2-Erlebniswelt

Wasserstoff ist in der Saar-Wirtschaft in aller Munde. Sei es die große Wasserstofftankstelle, die in Homburg bis Ende des Jahres entstehen soll, oder die Anbindung an ein europäisches Wasserstoffnetz, damit die Transformation hin zu grünem Stahl gelingen kann – eine Zukunft des Industriestandorts Saarland scheint ohne Wasserstoff (H 2) nicht mehr vorstellbar. Doch noch stecken die großen Wasserstoff-Projekte im Saarland in den Kinderschuhen. Jüngst äußerten Vertreter aus Saar-Wirtschaft und Gewerkschaften bei einer Podiumsdiskussion der Arbeitskammer Zweifel darüber, ob genug bezahlbarer Strom zur Verfügung stehen kann und eine ausreichende Menge an Wasserstoff überhaupt den Weg ins Saarland findet (wir berichteten).