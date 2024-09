Regionaler Leitartikel zur Wasserstoff-Strategie im Saarland Durch Wasserstoff-Not droht kolonialer Rückfall

Meinung | Saarbrücken · Die Wasserstoff-Strategie des Saarlandes hat unser Autor Lothar Warscheid kritisch beleuchtet. Er befürchtet angesichts des riesigen Bedarfs an Wasserstoff, der im Saarland nicht selbst erzeugt werden kann, einen Rückfall in kolonialistische Strukturen. Wenn die Erzeugung in afrikanischen Staaten vonstatten gehen sollte.

Von Lothar Warscheid

09.09.2024 , 08:00 Uhr

Die Creos Deutschland GmbH betreibt ein Netz von Gasleitungen, das zukünftig für Wasserstoff genutzt werden soll. Im Bild eine Übernahmeanlage im Saarland. Bei Übernahme des Gases aus der Hauptleitung eines Lieferanten wird hier der Leitungsdruck reduziert bevor das Gas ins Creos-Netz fleißt. Foto: Robby Lorenz