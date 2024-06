Saarbrücken/München Wissenswertes für Urlauber nach der FTI-Insolvenz

Doch was bedeutet das nun genau? Einige gängige Fragen und die Antworten darauf hat die Verbraucherzentrale Saarland zusammengefasst: Was sollten Touristen beispielsweise tun, wenn sie eine Pauschalreise gebucht haben und bereits am Urlaubsziel oder auf dem Weg dorthin sind? „In solch einem Fall greift der Absicherungsschutz durch den Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF)“, erklärt die Verbraucherzentrale Saarland und ergänzt: „Laut FTI bemüht sich das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem DRSF, dass Kunden ihre Reise wie geplant zu Ende führen können. Wo dies nicht geht, organisiert FTI die Rückreise. Sie werden demnach direkt kontaktiert.“