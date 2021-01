Die neuen Verordnungen im Detail : Was beim Thema Homeoffice nun gilt

Berlin Das Bundeskabinett hat eine neue Verordnung zur Heimarbeit auf den Weg gebracht. Doch was bedeuten die neuen Regelungen im Detail?

Die verstärkte Nutzung von Homeoffice soll ein entscheidender Beitrag im Kampf gegen die Corona-Pandemie werden. Nach einem entsprechenden Beschluss bei ihrem Treffen am Dienstagabend im Kanzleramt brachte die Bundesregierung dazu bereits am Tag darauf eine Verordnung auf den Weg. Sie tritt am Mittwoch kommender Woche in Kraft und ist vorerst bis zum 15. März befristet. Ein Überblick zu den Details der neuen Bestimmungen: