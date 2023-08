Gehen bis zu 400 Saarländer nach Köln? Erste Ford-Beschäftigte aus Saarlouis wechseln nach Köln – viele weitere könnten folgen

Noch immer steht nicht fest, wer der neue Investor für das Ford-Werk in Saarlouis werden soll. Spätestens zur nächsten Betriebsversammlung am 5. Oktober soll das Geheimnis gelüftet werden. Doch längst nicht alle Beschäftigten werden noch davon betroffen sein, wer ihr „neuer Chef“ wird, mit dem man gemeinsam in eine neue berufliche Zukunft startet. Viele scheiden derzeit über Abfindungen aus, andere wollen definitiv bei ihrem bisherigen Arbeitgeber Ford bleiben. Sie nehmen deshalb das Angebot an, in das Stammwerk nach Köln zu wechseln, in dem künftig Elektroautos gebaut werden sollen.