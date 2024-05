Hasso Plattner geht in Rente Was man von SAP-Mitgründer Hasso Plattner lernen kann

Saarbücken/Mannheim · Informationstechnologie (IT) prägt ihr Leben. Der Saar-Unternehmer August-Wilhelm Scheer gibt Einblicke in seine Zusammenarbeit und Freundschaft mit SAP-Mitgründer Hasso Plattner, der auf der heutigen Hauptversammlung in Mannheim mit inzwischen 80 Jahren als langjähriger Aufsichtsratschef verabschiedet wird.

15.05.2024 , 08:00 Uhr

Hasso Plattner diskutiert mit Studenten an der Universität des Saarlandes Foto: Scheer Holding

Von Thomas Sponticcia Redakteur Wirtschaft