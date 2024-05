Regionaler Leitartikel Mehr Verantwortung für junge Menschen

Auch in Jugendorganisationen der Wirtschaft, vor allem aber in der Politik, wo viele Weichen gestellt werden. Wie sorgt man zum Beispiel am besten für einen funktionierenden öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), mit dem junge Leute auch aus ländlichen Gebieten zur Arbeit, zum Sportverein oder zum Treffen mit Freunden fahren können? Wer sorgt dafür, dass junge Menschen später eine gesicherte Rente bekommen? Zwar kein Thema, das in der Jugend schon sexy ist, aber überlebenswichtig. Für fast alle Themen, die das berufliche und private Leben beeinflussen, werden die Weichen in der Politik gestellt. Zu einer Demokratie gehören starke demokratische Parteien, die heute mehr denn je auf engagierten Nachwuchs angewiesen sind. Wer in eine solche Partei eintritt, kann mitbestimmen. Auch die Vereine brauchen mehr Menschen, die Verantwortung übernehmen. Das Gleiche gilt für ehrenamtliches Engagement. Fast überall wird Nachwuchs gesucht. Wer sich einbringt, kann viel bewirken. Für sich und andere.