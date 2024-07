SZ-Serie „Mein Arbeitsplatz“ Warum Luka Etringer aus St. Wendel mit Leidenschaft Bäcker ist

Marco Gillen, Chef des familiengeführten Unternehmens mit 600 Beschäftigten und 75 Filialen an der Saar sowie in Rheinland-Pfalz, steht voll hinter den Plänen von Luka Etringer. „Bei uns bleibt niemand stehen. Wer will, bekommt die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. In jüngster Zeit haben wir 15 Beschäftigten eine Weiterbildung zur Führungskraft angeboten. Weitere haben schon angefragt, ob sie das auch machen können“, so Gillen. Die Möglichkeiten reichen bis zur Abteilungsleitung oder der Gesamtverantwortung für mehrerer Filialen. Schon im ersten Schritt einer solchen Fortbildung, der in der Regel ein halbes Jahr dauert und sowohl online als auch vor Ort im Betrieb abläuft, könne man erkennen, wer das Zeug zur Führungskraft hat. Marco Gillen erwartet jedoch nicht gleich von jedem, dass er den Drang zur Führungskraft hat. „Es muss nicht jeder Führungskraft sein. Wir haben in unserem Betrieb und in unseren Filialen zahlreiche Betätigungsfelder für die Beschäftigten.“