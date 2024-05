Vor den Streiks auf dem Bau im Saarland Saar-Arbeitgeber in der Zwickmühle

In der saarländischen Bauwirtschaft stehen die Zeichen nach 22 Jahren Arbeitsfrieden ab kommendem Dienstag auf Streik. Nötig wäre er nicht, denn die Saar-Baufirmen wären bereit gewesen, den Kompromiss des Schlichtungsverfahrens zu akzeptieren. Dieser sah vor, dass die Einkommen in zwei Tranchen steigen sollten. Die Gewerkschaft Bau, Agrar, Umwelt (IG Bau) hätte ebenfalls damit leben können, doch die Mehrheit der Arbeitgeberverbände fand einige Haare zu viel in der Kompromiss-Suppe und lehnte den Vorschlag ab.