Contra Ein-Euro-Ticket : Erst investieren, dann die Tickets günstig machen

Meinung Saarbrücken Für ein Euro pro Tag Bahn und Bus fahren, das wäre schön. Doch der Vorschlag für die Nachfolge des Neun-Euro-Tickets taugt erst dann was, wenn genügend Busse, Züge und Personal vorhanden sind, damit das Angebot auch ohne Stress genutzt werden kann.

Das Neun-Euro-Ticket ist ein Millionen-Erfolg: Wen wundert’s? Die Verlockung, für kleines Geld durch die Gegend zu gondeln, ist ja auch enorm. Viele griffen just über die Feiertage im Juni begeistert zu – und erlebten was. Verstopfte Waggons und Bahnhöfe, Züge, die wegen Überfüllung Passagiere gleich ganz stehen ließen, zudem verständlicherweise maximal genervte Bahnmitarbeiter. Und Reisende, die häufiger die Schiene nutzen, waren notgedrungen an einer neuen Eskalationsstufe in der Verspätungslotterie der Deutschen Bahn dabei.

Denn die derzeitige Billig-Offerte zeigt zwar, dass sich mit dem aus Verbrauchersicht nun fast kostenlosen ÖPNV-Angebot wirklich etwas anstoßen lässt in puncto Klima- und Umweltschutz. Eine aktuelle Analyse des Verkehrsdatenspezialisten Tomtom belegt, dass seit Einführung des Neun-Euro-Ticktes der Autoverkehr in etlichen deutschen Städten besser fließt. Heißt: Die Leute lassen ihre PKWs stehen und steigen in den ÖPNV ein. Eine Fortsetzung wäre aber lediglich dann sinnvoll, wenn Bahn und Busunternehmen über genügend Waggons, Fahrzeuge und Personal verfügten, um den Ansturm dauerhaft zu bewältigen. Tatsächlich fehlt es aber an allem – und dies flächendeckend. Warum investiert man nicht zunächst in die über Jahrzehnte sträflich vernachlässigten Verkehrssysteme und macht sie hernach so günstig, dass die Bürger sie gerne nutzen und ihr Auto gar nicht mehr vermissen werden? Das würde Überfüllungs-Frust bei Fahrgästen wie Bus- und Bahnpersonal vermeiden und wäre zukunftsweisende Politik – statt unüberlegtem Aktionismus.