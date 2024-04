Auch Stellen bei Michelin in Homburg in Gefahr Warum deutsche Reifenhersteller vermehrt in Niedriglohnländer abwandern

Michelin will bis Ende 2025 seine Werke in Trier und Karlsruhe schließen, in Homburg soll die Produktion von Neureifen und Halbfertigprodukten eingestellt und das Kundenzentrum von Karlsruhe nach Polen verlagert werden. Nicht nur der größte Reifenhersteller will seine Produktion in Deutschland deutlich reduzieren. Auch die Nummer drei, Goodyear, will seine Werke im brandenburgischen Fürstenwalde und in Fulda aufgeben sowie Personal in Hanau verringern. Beim deutschen Hersteller Continental ist das Tochterunternehmen Contitech betroffen, das Schläuche fertigt. Das hessische Werk Oedelsheim wird ganz aufgegeben, weitere Stellen fallen in Südniedersachsen (Northeim, Hann. Münden), Nordhessen (Korbach) und Thüringen (Waltershausen) weg. Insgesamt sollen vier der aktuell zwölf Reifenwerke in Deutschland geschlossen und 3300 Stellen abgebaut werden. In den vergangenen Jahren wurden bereits Werke in Aachen (Conti), Hannover (Conti), Bamberg (Michelin) und ein Reifenlager in Philippsburg (Goodyear) dichtgemacht. Was sind die Gründe für diese Entwicklung?