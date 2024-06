Protest statt freundlicher Empfang Warnstreik zum Besuch der Kaufland-Geschäftsführung im Saarland

Wenn’s nichts mit mehr Lohn wird, dann wird’s auch nichts mit Gastfreundschaft für Vertreter der Geschäftsführung. So halten es Mitarbeiter der Kaufland-Filialen aktuell im Saarland. Denn dort sind seit Mittwoch, 12. Juni, Beschäftigte aufgerufen, die Arbeit erneut niederzulegen. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) im Bezirk Saar-Trier hielt ihre Mitglieder der acht Häuser in der Region zu diesem zweitägigen Warnstreik an. Auslöser neben den seit mehr als einem Jahr stockenden Tarifverhandlungen war jetzt konkret die Manager-Visite aus der Zentrale in Neckarsulm/Baden-Württemberg.