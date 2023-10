Verhandlungen stocken seit Wochen Primark, Ikea und Kaufland – große Streik-Kundgebung in Saarbrücken geplant

Saarbrücken · Mit einem Protestmarsch will Verdi in Saarbrücken auf die seit Wochen stockenden Tarifverhandlungen im Einzelhandel aufmerksam machen. An dieser Kundgebung sollen sich Vertreter zahlreicher Unternehmen beteiligen. Die sind schon ab heute im Ausstand – was sich auch auf Kunden auswirken dürfte.

12.10.2023, 09:06 Uhr

Saarbrücken muss sich am Freitag auf einen Protestmarsch der Beschäftigten im Einzelhandel einstellen. (Symbolbild) Foto: dpa/Martin Schutt

Beschäftigte zahlreicher Unternehmen im Einzelhandel kämpfen für neue Tarife. Dabei stocken die Verhandlungen seit Wochen. Jetzt wollen Vertreter unter anderem von bundesweit vertretenen Ketten in Saarbrücken mit einem Protestmarsch durch die Innenstadt publikumswirksam auf ihre Forderungen aufmerksam machen.