Warnstreik am Mittwoch in den kommunalen Kitas : „Die Kitas im Saarland bluten aus“

Viele kommunale Kitas im Saarland folgen an diesem Mittwoch dem Streikaufruf von Verdi. Foto: dpa/Uwe Anspach

Saarbrücken Mehr als 150 kommunale Kindergärten wollen dem Streikaufruf von Verdi am Mittwoch folgen. Doch längst nicht alle Erzieherinnen und Erzieher geben sich mit den Zielen der Gewerkschaft zufrieden. Sie wollen vor allem eine bessere Personalausstattung. Aber dafür ist die Landesregierung zuständig.

Von Sabine Schorr

Viele kommunale Kindergärten in allen Regionen des Saarlandes werden an diesem Mittwoch geschlossen sein. Die Gewerkschaft Verdi hat für den Bereich der Sozial- und Erziehungsdienste zum Streik aufgerufen. Der Zuspruch der Beschäftigten ist nach Verdi-Angaben außerordentlich hoch. Denn das, was die Arbeitgeber in Bund und Kommunen bisher vorgelegt hätten, habe viele verärgert. „Die angebotenen steuerfreien Einmalbeträge von 1500 bzw.1000 Euro verpuffen schnell. Die hohen Lebenshaltungskosten bleiben. Sinnvoll wäre eine dauerhafte Gehaltshöhung“, sagt Stefan Schorr, Tarifkoordinator öffentlicher Dienst für Verdi Rheinland-Pfalz-Saarland.

Verdi fordert in der Tarifrunde für die Angestellten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Aber längst nicht alle Kita-Beschäftigte wollen dem Aufruf zum Warnstreiktag folgen. Das Team der Kita in Saarbrücken-Scheidt will nicht mitmachen und „damit ein Zeichen an die Gewerkschaften senden, dass wir über den Tarifabschluss für den Sozial- und Erziehungsdienst 2022 sehr enttäuscht waren“, so die 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer gemeinsamen Erklärung. „Dieser Abschluss im letzten Jahr hat keinerlei Verbesserung für unsere Arbeit gebracht“, urteilt die Kita-Leiterin Susanne Kunz. Anstatt für bessere Rahmenbedingungen, eine bessere Personalausstattung zu kämpfen, habe Verdi zwei Entlastungstage je Mitarbeiter erstritten plus zwei so genannte Umwandlungstage. Hier können die Erzieherinnen und Erzieher auf eine monatliche Zulage in Höhe von 130 Euro zugunsten zweier freier Tage verzichten. „Damit wurden die Betreuungsteams noch zusätzlich geschwächt“, beklagt Kunz.

Der Betreuungsschlüssel sieht nach dem 2022 neu gefassten Saarländischen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsgesetz (SBEBG) für eine Kita-Gruppe von 20 bis 25 Kindern 2,0 Fachkräfte vor. 25 Prozent der Arbeitszeit wird als Verfügungszeit etwa für Vor- und Nachbereitung der Gruppenarbeit oder Dokumentation der Entwicklungsfortschritte der Kinder angerechnet. Mit Blick auf diesen Personalschlüssel gebe es immer auch Zeiten, in denen eine Fachkraft in einer Gruppe auch alleine arbeiten müsse. Im Falle von Ausfällen durch Krankheit oder Urlaub werde es dann besonders schwierig, erläutert die Kita-Leiterin, die seit 35 Jahren auch Verdi-Mitglied ist. „Bei uns gibt es keinen Tag ohne Personal-Ausfälle. Die Kitas im Saarland bluten aus.“

Die Vorsitzende des Elternausschusses der Kita Scheidt, Mirjam Krämer, unterstützt die Haltung des Erzieher-Teams. Krämer betont, dass die Nicht-Teilnahme an diesem Streikwarntag am Mittwoch nicht bedeute, dass man sich künftig jeder Aktion verweigere: „Wenn für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt wird, bin ich jederzeit bereit mitzumachen. Auch um Verbesserungen in anderen Einrichtungen zu erreichen. Dafür betreue ich meine Kinder dann auch gerne mal selbst.“

Der Verdi-Tarifkoordinator Stefan Schorr hat viel Verständnis für den Unmut der Fachkräfte. „Wir als Gewerkschaft können für bessere Tarife kämpfen. Aber eine Verbesserung der Kita-Rahmenbedingungen wie der Betreuungsschlüssel liegt nicht in unserer Hand. Da ist der Gesetzgeber, also die Landespolitik gefragt. Leider wurde im Saarland seit 20 Jahren an den Stellenbesetzungen nichts zum Besseren geändert“, kritisiert Schorr.