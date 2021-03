Tarifstreit : Bei ZF beginnt heute im Saarland die Warnstreikwelle der Metall- und Elektroindustrie

Protest mit Fähnchen am Auto. So kann heute der Protest der Streikenden in der Metall- und Elektroindustrie aussehen. Foto: dpa/Thomas Frey

Saarbrücken Die Gewerkschaft IG Metall macht den Arbeitgebern jetzt mit Warnstreiks Druck. In diesen sieben Firmen gibt es heute Protestaktionen.

Kaum ist die Friedenspflicht in der Metall- und Elektroindustrie vorbei, starten heute im Saarland die ersten Warnstreiks. Mitarbeiter aus sieben Unternehmen sind dabei. Mit mehreren tausend Teilnehmern ist zu rechnen. Den Auftakt im Saarland machen um 4.45 Uhr Mitarbeiter von ZF Saarbrücken, wie die IG Metall mitteilte. Auch im ZF-Werk Neunkirchen-Wellesweiler soll früh am Morgen die Arbeit ruhen. Darüber hinaus ruft die Gewerkschaft in Saarbrücken die Beschäftigten von Brück, Saar-Metall und Schlote zum Streik auf. In Homburg soll bei Bosch und Bosch Rexroth und in Blieskastel bei Hager die Arbeit zeitweise niedergelegt werden.