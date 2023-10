Kundgebung vorm Feiertag Saar-Beschäftigte im Einzelhandel legen Arbeit bei landesweitem Streiktag nieder

Saarbrücken/Kaiserslautern · Beschäftigte im Einzel- und Versandhandel lassen nicht locker: Abermals streikten am Montag Hunderte. Im Saarland und in Rheinland-Pfalz legten sie die Arbeit nieder. In Kaiserslautern kamen sie zu einer Kundgebung zusammen, um Arbeitgeber unter Druck zu setzen. Welche Betriebe von dem Ausstand betroffen waren.

02.10.2023, 14:50 Uhr

Zu einer zentralen Kundgebung sind Beschäftigte im Einzel- und Versandhandel nach Kaiserslautern gekommen. Nach Verdi-Angaben versammelten sich an die 600 Teilnehmer. Grund sind die seit Monaten stockenden Tarifverhandlungen. Foto: KN

Seit Monaten kommen die Verhandlungen im Saarland und in Rheinland-Pfalz nicht voran. Weder Gewerkschafter noch Arbeitgeberseite nähern sich bei den Tarifen für den Einzel- und Versandhandel. Das bekommen deshalb regelmäßig Kunden zu spüren.