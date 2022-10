Tarifverhandlungen vorerst gescheitert : Warnstreik der IG Metall im Saarland: Mitarbeiter bei Casar und ZF legen Arbeit nieder (mit Bildergalerie)

Foto: Thorsten Wolf 14 Bilder Warnstreik im Drahtseilwerk Casar in Kirkel-Limbach

Update Kirkel Nach den vorerst gescheiterten Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall zum ersten Warnstreik aufgerufen. Am frühen Morgen versammelten sich deshalb die Mitarbeiter von Casar Drahtseilwerk in Kirkel-Limbach vor dem Werkstor. Auch bei ZF wurde gestreikt.

Am frühen Samstagmorgen hat die IG Metall Homburg-Saarpfalz in ihrem Zuständigkeitsbereich den Arbeitskampf aufgenommen. Um 5 Uhr legte die Nachtschicht des Casar-Werkes in Kirkel-Limbach die Arbeit nieder und versammelte sich mit zahlreichen Unterstützern aus anderen Unternehmen aus der Region vor dem Werkstor. Dort gab man der Forderung nach acht Prozent mehr Lohn in der aktuellen Tarifforderung lautstark Nachdruck.

Bereits um kurz nach Mitternacht hatten rund 1000 Mitarbeiter des Automobilzulieferers ZF in Saarbrücken die Arbeit niedergelegt. Sie versammelten sich am Werkstor und marschierten über den Südring, hielten die Flaggen der IG Metall hoch und protestierten lautstark gegen die Arbeitgeber. „Wir zeigen, dass wir mobilisieren können und mobilisieren werden“, sagte Patrick Selber, der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Saarbrücken, der auch zu den Rednern der Abschlusskundgebung zählte.

Demo „das erste deutliche Signal“ der IG Metall

„Wir werden streiken und unser Protest wird die Dimensionen von 2018 annehmen, wenn wir am 10. November in Saarbrücken zur Großdemonstration aufrufen. Der Abend heute hat uns gezeigt, dass wir mobilisieren können und die Belegschaften hinter unseren Forderungen stehen“, war die Bilanz Selzers. Weitere Redner waren Patrik Buchholz und Michael Scholl vom ZF Betriebsrat, die auf die Forderungen der IG Metall hinwiesen: „Unsere Demo ist das erste deutliche Signal nach der Friedenspflicht. Wir werden für die Lohnerhöhung kämpfen“, sagten sie übereinstimmend. Über 1000 Teilnehmer freue man sich, denn das sei ein deutliches Bild, das die Arbeitgeber nicht übersehen könnten.

Außerdem gehe der Protest weiter. Am kommenden Wochenende plane man, früher Feierabend zu machen. Die Großdemo Anfang November sei dann der nächste Schritt – hier erwarte man mehrere 1000 Beschäftigte, mit denen man von der Saarlandhalle zur Congresshalle ziehen will.

Die IG Metall vermisst ein tragfähiges Angebot der Arbeitgeberseite, das sei wider alle Erwartungen nicht gekommen. „Die Arbeitgeberseite verweist auf die wirtschaftliche Situation der Branche und will sogar Entgeltverzicht. Dabei besteht in fast allen Betrieben eine ganz andere Situation. Die Auftragsbücher sind voll, teilweise auf Rekordniveau“, sagt Selzer. Natürlich gebe es Probleme in den Lieferketten, allerdings auch nicht mehr auf dem Niveau des letzten Jahres. Die Schwierigkeiten ließen langsam deutlich nach.

Trotzdem würden die Arbeitgeber ein Katastrophenszenario an die Wand malen, was man seitens der Gewerkschaft für unehrlich halte. Man vergesse dabei die Situation der Arbeitnehmer, die wirklich enormer Inflation und der Energiekrise ausgesetzt seien. In solchen Tagen könne die Arbeitgeberseite nicht einfach die Augen verschließen, eine konkrete Lohnerhöhung sei gefordert und angemessen. Die drei Redner waren sich einig: Die geforderten acht Prozent mehr Lohn seien angemessen, nicht überzogen und müssten durchgesetzt werden. Dafür werde man mit weiteren Streikmaßnahmen und bei weiterem Scheitern der Verhandlungen auch mit einem flächendeckenden Streik den nötigen Druck machen. Die Zustimmung der Belegschaft lese man aus der großen Beteiligung beim Warnstreik in der Nacht ab. Anfang November geht es in die nächste Verhandlungsrunde.

Der Streik war von der IG Metall im Vorfeld angekündigt worden. Mehrere Wochen hätten die Arbeitgeber die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie „verschleppt“, um ein „völlig unzureichendes Angebot“ zu unterbreiten. Faktisch werde nur eine Einmalzahlung von 100 Euro pro Monat für die nächsten 30 Monate in Aussicht gestellt. Eine konkrete tabellenwirksame Erhöhung sei nicht angeboten worden.

IG Metall spricht von „gerechtfertigter Forderung“

Angesichts der ökonomischen Herausforderungen und der finanziellen Belastungen der Beschäftigten, sei dies ein „unverantwortliches Verhalten“ der Arbeitgeber. Eine Betriebsräte-Befragung der IG Metall zeige: Acht Prozent mehr Geld für 12 Monate sei eine „gerechtfertigte Forderung“ und durch die wirtschaftliche Situation der Arbeitgeber in der Region durchaus begründet.