Tarifverhandlungen vorerst gescheitert : Warnstreik der IG Metall im Saarland: Mitarbeiter bei Casar Drahtseilwerk legen Arbeit nieder (mit Bildergalerie)

Tarifverhandlungen vorerst gescheitert : Warnstreik der IG Metall im Saarland: Mitarbeiter bei Casar Drahtseilwerk legen Arbeit nieder

Update Kirkel Nach den vorerst gescheiterten Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall zum ersten Warnstreik aufgerufen. Am frühen Morgen versammelten sich deshalb die Mitarbeiter von Casar Drahtseilwerk in Kirkel-Limbach vor dem Werkstor.

Am frühen Samstagmorgen hat die IG Metall Homburg-Saarpfalz in ihrem Zuständigkeitsbereich den Arbeitskampf aufgenommen. Um 5 Uhr legte die Nachtschicht des Casar-Werkes in Kirkel-Limbach die Arbeit nieder und versammelte sich mit zahlreichen Unterstützern aus anderen Unternehmen aus der Region vor dem Werkstor. Dort gab man der Forderung nach acht Prozent mehr Lohn in der aktuellen Tarifforderung lautstark Nachdruck.

Der Streik war von der IG Metall im Vorfeld angekündigt worden. Mehrere Wochen hätten die Arbeitgeber die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie „verschleppt“, um ein „völlig unzureichendes Angebot“ zu unterbreiten. Faktisch werde nur eine Einmalzahlung von 100 Euro pro Monat für die nächsten 30 Monate in Aussicht gestellt. Eine konkrete tabellenwirksame Erhöhung sei nicht angeboten worden.

IG Metall spricht von „gerechtfertigter Forderung“

Angesichts der ökonomischen Herausforderungen und der finanziellen Belastungen der Beschäftigten, sei dies ein „unverantwortliches Verhalten“ der Arbeitgeber. Eine Betriebsräte-Befragung der IG Metall zeige: Acht Prozent mehr Geld für 12 Monate sei eine „gerechtfertigte Forderung“ und durch die wirtschaftliche Situation der Arbeitgeber in der Region durchaus begründet.