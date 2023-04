Arbeitskampf um Tarifvertrag Dritter Streik-Tag bei Ikea in Saarlouis – auch Karsamstag bleiben Mitarbeiter fern

Exklusiv | Saarlouis · Die Bereitschaft zum Arbeitskampf bei Ikea in Saarlouis scheint seit einer Woche ungebrochen. So müssen sich Kunden auch an Karsamstag auf Einschränkungen einstellen. Verdi ruft erneut zum Warnstreik auf.

07.04.2023, 20:30 Uhr

Der Arbeitskampf für einen Tarifvertrag bei Ikea geht weiter. Das betrifft am heutigen Karsamstag, 8. April, erneut das Möbelhaus in Saarlouis-Lisdorf. Das kündigt die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) an. Hier geht es zur Bilderstrecke: Warnstreik bei Ikea in Saarlouis