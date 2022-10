Verhandlungen vorerst gescheitert : Warnstreik-Auftakt der IG Metall im Saarland bei Casar Drahtseilwerk

Kirkel Nach den vorerst gescheiterten Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie ruft die IG Metall zum ersten Warnstreik auf. Am Samstag wird im Casar Drahtseilwerk die Arbeit niedergelegt.

Samstag (28. Oktober) ab 5 Uhr legen die Beschäftigten vom Casar Drahtseilwerk in Limbach während der Nachtschicht ihre Arbeit nieder. Das kündigte die IG Metall am Freitag (28. Oktober) mit. Mehrere Wochen hätten die Arbeitgeber die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie „verschleppt“, um ein „völlig unzureichendes Angebot“ zu unterbreiten. Faktisch werde nur eine Einmalzahlung von 100 Euro pro Monat für die nächsten 30 Monate in Aussicht gestellt. Eine konkrete tabellenwirksame Erhöhung sei nicht angeboten worden.