US-Unternehmen Wolfspeed Deutsche Wirtschaft blickt gespannt auf Bau der Chip-Fabrik von Wolfspeed im Saarland

Die Gründe für die Verzögerungen des Bau-Projektes in Ensdorf sind offenbar in Amerika zu suchen. Wolfspeed steht offensichtlich vor einem Technologiesprung in der Produktion von Halbleitern, von dem sich das Unternehmen einen Wettbewerbsvorsprung erhofft. Auf dieser Basis soll wohl auch in Ensdorf produziert werden. Doch es läuft noch nicht alles rund in der neuen Wolfspeed-Chipfabrik in Mohawk Valley im Bundesstaat New York. Im Kern geht es, wie man hört, um die Herstellung einer neuen Generation von Wafern. Solch ein Wafer ist eine dünne Scheibe aus Halbleitermaterial wie beispielsweise Silizium. Ein Wafer dient als Basismaterial zur Herstellung von elektronischen Bauelementen. Der Bau des Werkes sowie die Entwicklung der neuen Technologie beanspruchen wohl mehr Finanzmittel als ursprünglich erwartet. Was auch bei den Aktionären für schlechte Laune sorgt. Der Kurs ist in den vergangenen Monaten mehrfach gefallen. Um das Vertrauen wieder zu stärken, verfolgt Wolfspeed-Chef Gregg Lowe jetzt offenbar die Strategie, zunächst das Werk und die neue Technologie erfolgreich zum Laufen zu bringen, bevor man sich als nächstem Schritt dem Baubeginn in Ensdorf widmet. Es bleibt also weiter offen, wann der Spatenstich erfolgt.