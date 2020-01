Kostenpflichtiger Inhalt: „Walk of Steel“ : Saarstahl-Betriebsrat spaziert nach Brüssel

Völklingen Für den Erhalt der saarländischen Stahlindustrie wollen rund 40 Betriebsräte und Vertrauensleute 350 Kilometer zu Fuß zurücklegen und EU-Kommissar Frans Timmermans ihre Forderungen überreichen.

Mit Trillerpfeifen und erhobenen Fahnen raus auf die Straße – „Das typische Gewerkschaftsbild“ beschreibt Stephan Ahr, Betriebsratsvorsitzender bei Saarstahl in Völklingen. „Das kennen wir seit 40 Jahren, es hat sich auch bewährt, aber wir müssen neue Wege gehen!“, sagt er. Der neue Weg führt in diesem Fall bis nach Brüssel, zum Europaparlament. 350 Kilometer zu Fuß in zehn Tagen. Der Betriebsrat von Saarstahl will mit dem „Walk of Steel“ ein Zeichen setzen für die saarländische Stahlindustrie. Dort, wo nach Meinung des Betriebsrats die Entscheidungen getroffen werden. Verkündet hatten sie diese Idee bereits Anfang November. Nun gibt es ein konkretes Datum und einen wagen Ablaufplan.

Am Freitag, 31. Januar, wollen rund 40 Betriebsräte und Vertrauensleute losspazieren. Privat, betont der Betriebsratsvorsitzende, in ihrer Freizeit. Sie rufen bewusst nicht zum Protestmarsch auf. Demonstrationen müssten sie in jeder Gemeinde anmelden und schließlich wollen sie nicht nur zig Gemeindegrenzen durchwandern, sondern auch drei Ländergrenzen überqueren. Am Tag wollen sie 40 Kilometer hinter sich lassen. Dazu haben sie sich in Teams aufgeteilt – ähnlich wie beim Staffellauf. Schlafen werden die Läufer in einem Wohnwagen. Die ganze Aktion sei ein symbolischer Akt, sagt Susanne Heintz, eine der Mitstreiterinnen. Sie wollen am Ende kein Sportabzeichen verdienen, sie wollen ihre Forderungen nach Brüssel bringen. Die wollen sie am 10. Februar an Frans Timmermans, Vize-Präsident des Europäischen Parlaments, übergeben. Ihre klare Forderung: Dieses Mal soll es vonseiten der Politik nicht bei Lippenbekenntnissen bleiben. Die Wanderer fordern konkrete Entscheidungen.

Sie kämpfen für faire internationale Wettbewerbsbedingungen auf dem Stahlmarkt und Unterstützung beim Wandel zur CO 2 -freien Produktion. „Kein Stahlunternehmen kann sich das alleine leisten“, sagt Ahr und hofft auf Investitionshilfen. Es geht um den Erhalt der saarländischen Stahlindustrie und der Arbeitsplätze. Vorstandschef Tim Hartmann hatte im vergangenen Jahr den geplanten Stellenabbau von 1500 Beschäftigten an beiden saarländischen Hüttenstandorten verkündet. Der Vorstand, so sagt eine Konzernsprecherin, unterstütze die Aktion.

Die Betriebsräte wollen sich nicht nur in der Politik Gehör verschaffen, sondern ihr Anliegen auch den Menschen näherbringen. „Jede Wertschöpfungskette beginnt mit Stahl“, sagt Ahr. Fast alle Produkte des täglichen Lebens seien irgendwann mit Stahl in Berührung gekommen. „Das muss die Bevölkerung verstehen.“ Man müsse sich fragen: „Machen wir uns abhängig von irgendwelchen Drittländern, von China? Die dann irgendwann die Preise regulieren, was Stahl angeht?“