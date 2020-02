Nonnweiler Wagner-Pizzen werden das erste Produkt des Nestlé-Konzerns sein, das mit der Lebensmittel-Ampel Nutri-Score ausgezeichnet wird. Das verkündete der Geschäftsführer von Nestlé Wagner, Thomas Göbel, am Freitag in Nonnweiler.

Der Nutri-Score bezieht neben dem Gehalt an Zucker, Fett und Salz auch empfehlenswerte Bestandteile wie Ballaststoffe oder Eiweiße in eine Gesamtbewertung ein. Die fünfstufige Skala reicht vom grünen A bis zum roten E als ungünstigstem Wert.

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) hatte sich Ende September 2019 auf das aus Frankreich stammende System festgelegt und einen Verordnungsentwurf für die Einführung des Nutri-Score in Deutschland auf den Weg gebracht. Es hatte zuvor auch in einer offiziellen Verbraucherbefragung am besten abgeschnitten.

Im vergangenen Jahr hat Nestlé Wagner nach eigenen Angaben seinen Umsatz um drei Prozent auf 400 Millionen Euro gesteigert. Das Unternehmen hatte im Herbst für 15 Millionen Euro eine neue Produktionsanlage in Nonnweiler installiert. Auch in diesem Jahr will Wagner 25 Millionen in den Standort investieren. Details wollte Göbel am Freitag aber noch nicht preisgeben. Nestlé Wagner beschäftigt zurzeit rund 1800 Mitarbeiter.