Umsatzrückgang und Kurzarbeit : Villeroy und Boch spürt Auswirkungen der Corona-Pandemie

Mettlach Der Mettlacher Keramikhersteller Villeroy und Boch spürt erste Umsatzrückgänge wegen der Corona-Pandemie. Der Umsatz im ersten Quartal 2020 sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 7,7 Prozent. Mitarbeiter wurden teilweise beurlaubt oder sind in Kurzarbeit.

Beim Keramikhersteller Villeroy und Boch sind erste Umsatzrückgänge wegen der Corona-Pandemie spürbar: In den ersten drei Monaten dieses Jahres seien mit 182,4 Millionen Euro 7,7 Prozent weniger umgesetzt worden als im ersten Quartal 2019, teilte der Konzern am Mittwoch in Mettlach mit.