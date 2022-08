Werksschließung in Merzig : V&B Fliesen: Sozialplan steht für 200 Mitarbeiter

Das Merziger Fliesenwerk von V+B am Rothensteiner Weg in Merzig. Foto: Ruppenthal

Merzig Für die rund 200 Mitarbeiter von V&B Fliesen, die wegen der Werksschließung in Merzig ihren Arbeitspatz verlieren, haben das Unternehmen und die Arbeitnehmer-Vertreter einen Sozialplan verabschiedet.

Das teilte V&B Fliesen am Montag mit. Die Beschäftigten können für zwölf Monate in eine Transfergesellschaft wechseln, in der sie weiterqualifiziert und in ein neues Arbeitsverhältnis vermittelt werden können. Die gewerblichen Auszubildenden werden von Villeroy & Boch übernommen.