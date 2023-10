Villeroy & Boch Nach Schließung von Fliesenwerk in Merzig – die meisten Beschäftigten beruflich „versorgt“

Knapp 15 Monate nach dem Ende der Fliesenfertigung bei V&B Fliesen in Merzig haben die meisten Mitarbeiter, die dort beschäftigt waren, eine neue berufliche Perspektive. Von den 156 Frauen und Männern, die nach der Werkschließung am 1. Oktober 2022 in eine Transfergesellschaft wechselten, „sind 93 Prozent versorgt“. Diese Bilanz zog am Freitag Jennifer Geib, von der Nalbacher Gesellschaft für Personalmanagement im Strukturwandel (PiS), die diesen Transformationsprozess übernommen hatte.