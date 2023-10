VSU-Chef kritisiert Landesregierung Beim Saarländischen Unternehmertag ging es politisch zu

Kritik übte Bubel auch am „handwerklich schlecht gemachten Klimaschutzgesetz“ des Saarlandes. Es sei nicht nur gefährlich, weil es als „leere Hülle“ offen lässt, welche Konsequenzen folgen, falls die Klimaziele verfehlt werden. Es sei außerdem „redundant, weil es auf deutscher und europäischer Ebene bereits einen ausreichenden Rechtsrahmen gibt“. Stattdessen „sollte das Land Digitalisierung, Bürokratie-Abbau und eine Bildungsoffensive mit höchster Priorität angehen“. In Sachen Bildung forderte er von der Regierung, in der kommenden Ziel- und Leistungsvereinbarung mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) sowie der Universität des Saarlandes „die Haushaltsmittel bereitzustellen, die erforderlich sind, um den uneingeschränkten Hochschulbetrieb dauerhaft aufrechterhalten zu können.“