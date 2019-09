Luxemburg interessiert sich für die VSE : Etienne Schneider wirbt erneut um die VSE

Luxemburgs Wirtschaftsminister Etienne Schneider ist für eine Encevo-Beteiligung an der VSE. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Der luxemburgische Vize-Premier und Wirtschaftsminister Etienne Schneider hat erneut dafür geworben, dass sich der Luxemburger Energieversorger Encevo an der saarländischen VSE beteiligten soll. Sowohl die luxemburgische Encevo als auch die VSE seien „auf Dauer zu klein, um die energiepolitischen Herausforderungen der Zukunft alleine zu meistern“, sagte Schneider am Mittwochabend auf einem Empfang in Saarbrücken.

Im Gegenzug könne das Saarland Anteile an Encevo erhalten. Der Konzern ist bereits mit dem Energieunternehmen Enovos und dem Netzbetreiber Creos an der Saar engagiert. Der Staat und die Stadt Luxemburg sowie die Post des Großherzogtums halten über 48 Prozent an Encevo.

Anlass von Schneiders erneutem Vorstoß ist der diese Woche erteilte Segen des Bundeskartellamts, dass die Energieriesen Eon und RWE den Essener Innogy-Konzern unter sich aufteilen dürfen (wir berichteten). Innogy wiederum hält mit 50 Prozent und einer Aktie die Mehrheit an der VSE. Dieses Aktienpaket soll künftig von Eon übernommen werden. Was der Versorgungskonzern damit vorhat, ist offen. Schneider räumte allerdings auch ein, dass er als Wirtschaftsminister in der neuen Regierung nicht mehr die Ressortverantwortung für den Energiebereich hat.