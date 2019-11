Vortrag und Diskussion : Klimaschutz und die saarländische Wirtschaft

Saarbrücken Der Klimaschutzplan der Bundesregierung und seine Auswirkungen auf die saarländische Wirtschaft sind Thema einer Podiumsdiskussion am Dienstag, 19. November, ab 18 Uhr in der Industrie- und Handelskammer (IHK) des Saarlandes in Saarbrücken, Franz-Josef-Röder Straße 9. Zur Klimapolitik wird Professor Joachim Weimann von der Universität Magdeburg einen Impulsvortrag halten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red