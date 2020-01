Vortrag : Vortrag zur Energie- und Rohstoffbeschaffung

Saarbrücken Die Beschaffung und die Preise für Energie und Rohstoffe im Jahr 2020 stehen im Mittelpunkt einer gemeinsamen Veranstaltung von IHK und BME Region Saar am Montag, 3. Februar, ab 18 Uhr in der IHK Saarland (Franz-Josef-Röder-Straße 9) in Saarbrücken.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red