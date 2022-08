Vorschlag der Saar-Ministerpräsidentin : Anke Rehlinger: Steuer aus Gasumlage soll an ärmere Haushalte ausgeschüttet werden

Anke Rehlinger: Steuer aus Gasumlage soll an ärmere Haushalte ausgeschüttet werden

Sollte die Mehrwertsteuer auf die Gasumlage rechtlich unumgänglich sein, sollen die Einnahmen daraus an einkommensschwache Gruppen ausgeschüttet werden – das fordert die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD). Entlastungen wären an diesen Stellen lebensnotwendig.

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger schlägt vor, die Mehrwertsteuereinnahmen aus der künftigen Gasumlage an ärmere Haushalte weiterzugeben. „Wenn es so ist, dass die Mehrwertsteuer auf die Gasumlage rechtlich unumgänglich ist, dann sollten die Einnahmen daraus als monatliches Energiegeld an einkommensschwache Gruppen ausgeschüttet werden“, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitag). „So würden wir die notwendige Gasumlage auch sozial austarieren, weil kleine Einkommen etwas zurückbekommen und große Einkommen nicht.“