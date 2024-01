Die große SZ-Reportage zum Krisenjahr 2023 „Dass meine Firma mich mal so enttäuscht“: Was Wolfgang Buchheit nach 44 Jahren bei Ford Saarlouis bleibt

Ein Leben für Ford. Jahrzehntelang. Und nicht nur beruflich. Nahezu alles, was Wolfgang Buchheit (59) aus Saarwellingen anpackt, hat einen Bezug zu dem US-Unternehmen. Das Ende seiner Karriere, zuletzt als Leiter der Aus- und Weiterbildung hat sich der Autofan aber sicher ganz anders vorgestellt. Für ihn bleibt unverständlich, was durch das Aus der Ford-Produktion in Saarlouis nach 50 Jahren passiert. „Die Mannschaft baut heute die besten Autos, die jemals in Saarlouis produziert wurden. Die Qualität stimmt.“ Doch all das nutzt plötzlich nichts mehr.