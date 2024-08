Iqony kündigt Modernisierung an Essener Konzern investiert 26 Millionen Euro in Völklinger Grubengas-Motore

Millioneninvestition am Kraftwerk-Standort Völklingen-Fenne: Der Essener Konzern Iqony Energies will 26 Millionen Euro investieren. Das Geld soll in die Modernisierung von Grubengas-Motoren fließen. Was das bedeutet.

02.08.2024 , 13:38 Uhr

Das Kraftwerk Fenne Foto: BeckerBredel

Von Lothar Warscheid