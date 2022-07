Nach Ankündigung der Schließung : Tränen und versteinerte Gesichter auf der Betriebsversammlung bei Villeroy & Boch Fliesen

Das Merziger Fliesenwerk von Villeroy & Boch wird bald geschlossen . Foto: Ruppenthal

Merzig Noch in diesem Jahr soll das Werk von Villeroy & Boch (V&B) Fliesen in Merzig schließen. Auf der Betriebsversammlung am Montag bekam die Firmenleitung den Unmut der Mitarbeiter zu spüren.