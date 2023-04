Virtuelle Hauptversammlung Krise am Bau macht Villeroy und Boch zu schaffen

Zum einen erwartet V&B laut Göring Gehaltssteigerungen. Zum anderen rechnet das Unternehmen mit nicht „unerheblichen Volumeneinbußen und damit auch mit Unterauslastung der Produktion“, insbesondere im Bereich Bad und Wellness aufgrund der Krise der Bauwirtschaft in Europa. V&B spüre den Abschwung im Baugeschäft, auf das sich höhere Zinsen und Inflation besonders auswirken, „ganz deutlich“, sagte Göring. Primär in Kerneuropa, besonders in Deutschland und Großbritannien. Die geplante Umsatzsteigerung von vier bis sieben Prozent sei so gut wie ausschließlich auf Preiserhöhungen zurückzuführen.