Mettlacher Keramikkonzern : Villeroy & Boch kauft Konkurrenten Ideal Standard nun doch nicht

Mettlach Der Mettlacher Keramikkonzern erklärt die Gespräche über einen Kauf des Konkurrenten für beendet. Vor vier Wochen hatte der Vorstand sich noch anders geäußert.

Überraschende Nachricht aus Mettlach: Die Pläne von Villeroy & Boch für die Übernahme des Konkurrenten Ideal Standard sind gescheitert. Die Mitteilung am Donnerstagabend ist knapp: Der Keramikkonzern „bestätigt, dass keine Gespräche mehr mit Ideal Standard über eine mögliche Akquisition stattfinden“. Zu den Gründen äußert sich das Unternehmen in der Presseerklärung nicht. Es heißt nur noch ergänzend, dass V&B „weiterhin das Ziel verfolgt, nachhaltig profitables Wachstum für den Konzern auch über Akquisitionen sicherzustellen“. Ideal Standard verbreitete die Nachricht über das Scheitern der Fusionsgespräche in ähnlich kurzer Form: Das Unternehmen „hat die Gespräche mit Villeroy & Boch über einen möglichen Unternehmenszusammenschluss beendet“.