Blitz-Umfrage der IHK : Vier von zehn Saar-Unternehmen erwarten Umsatzrückgänge wegen Corona

40,4 Prozent der Unternehmen im Saarland befürchten einen Rückgang des Umsatzes in diesem Jahr als Folge des Coronavirus.

„Die Auswirkungen des Coronavirus auf die Saarwirtschaft sind inzwischen sehr deutlich spürbar“, sagte IHK-Geschäftsführer Carsten Meier zu den Ergebnissen der Blitz-Umfrage. Die Saar-Unternehmen litten insbesondere unter teils erheblichen Umsatzrückgängen wegen rückläufiger Nachfrage. „Angesichts der aktuellen Entwicklung in der Region Grand Est, aus der täglich 20.000 Menschen ins Saarland einpendeln und die nun vorübergehend als Arbeitskräfte und Konsumenten fehlen, dürfte sich die Lage in den kommenden Wochen weiter verschärfen“, sagte Meier. Der IHK-Geschäftsführer forderte schnell wirkende Liquiditätshilfen für Unternehmen, konkrete Ansprechpartner in den Behörden und detaillierte Informationen. „Den Ankündigungen des Koalitionsausschusses müssen jetzt zügig bedarfsgerechte Hilfen folgen, die es den Unternehmen und den Beschäftigten ermöglichen, diese Krise zu meistern", sagte Meier.