Arbeitszeit Arbeitsmodell Vier-Tage-Woche im Saarland umstritten

1970 habe die Zahl der Arbeitsstunden in Deutschland noch bei 1960 Stunden pro Jahr gelegen – und damit höher als in den USA und nahe am Durchschnitt der OECD-Länder. 2020 kam Deutschland nur noch auf 1350 Arbeitsstunden im Jahr, während in den Ländern der OECD im Durchschnitt fast 1700 Stunden gearbeitet wurde, in den USA sogar 1770 Stunden. „Wir dürfen uns daher nicht wundern, dass unser Wachstum rückläufig ist. Es ist aus meiner Sicht absurd, wenn in solch einer Situation tatsächlich über eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich diskutiert wird“, sagt Bubel. Vielmehr müsse in Deutschland mehr gearbeitet werden, um das Produktions- und Wohlstandsniveau zu halten. Arbeit bedeute Wohlstand. Weniger Arbeit bedeute auch weniger Wohlstand.