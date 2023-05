Viele Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt Wie die IHK gegen Azubi-Mangel kämpfen will

„Was wir mal werden wollen? Stolz auf uns“, das steht in angeschnittenen Buchstaben auf einem großen Plakat, daneben das Gesicht einer stolz lächelnden jungen Frau. So oder so ähnlich will die neue Kampagne „Jetzt #könnenlernen“ der Industrie- und Handelskammern in Deutschland junge Menschen dazu bewegen, sich nach der Schule für eine Ausbildung zu entscheiden. Gesichter der bundesweiten Kampagne sind acht Azubis. Die Offensive soll drei Jahre laufen, kostet rund sieben Millionen Euro und wird von den 79 Kammern samt Dachverband DIHK finanziert. Auch die saarländische IHK macht mit und hat ihre Pläne am Montag in Saarbrücken vorgestellt. Sie setzt unter anderem auf eigene Ausbildungsbotschafter.