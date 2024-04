Regionaler Leitartikel zur Rettung von Karstadt in Saarbrücken Karstadt muss sich selbst erneuern

Die Landeshauptstadt und zugleich alle Beschäftigten bei Galeria Karstadt haben riesiges Glück gehabt. Das traditionelle Warenhaus in Saarbrücken bleibt. Doch damit fangen die Hausaufgaben jetzt erst richtig an. Da sich der Handel in einer rasanten Geschwindigkeit verändert, müssen Warenhäuser wie Karstadt und andere sich auch schnell verändern, neue Konzepte an den Start bringen. Denn die Konkurrenz durch das Internet, in dem man heute bei Amazon und anderen nahezu alles bequem von der Couch aus bestellen kann, wird eher noch größer.