Victor’s Residenz-Hotel in Perl-Nennig Karriere-Tag im Luxus-Hotel: Nicht jeder Azubi darf im Sternerestaurant von Christian Bau arbeiten

Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrags im Hoteltresor gefunden? Das kam im Victor’s Residenz-Hotel Schloss Berg in Perl-Nennig (Landkreis Merzig-Wadern) durchaus schon einmal vor, berichtet Hausdame Uta Müntze, während sie potenzielle Azubis durch eine der teuersten Suiten des Hauses führt. Denn das Fünf-Sterne-Hotel hat zum Karrieretag geladen. So durften junge Menschen, die sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium im Hotel- und Gastronomiegewerbe interessieren, hinter die Kulissen des Luxus-Hotels nahe der luxemburgischen Grenze schnuppern.