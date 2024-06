Vetter Pharma Erste Ansiedlung auf dem Ford-Gelände in Saarlouis

Gleich bis zu 2000 neue Arbeitsplätze sollen auf dem Ford-Gelände in Saarlouis entstehen. Der Großteil davon wird um das Jahr 2030 benötigt, wenn planmäßig der Hochlauf der Produktion beginnen soll. Doch wie ist das Management von Vetter ausgerechnet auf das Saarland gekommen? Am Stammsitz in Ravensburg sind die Möglichkeiten erschöpft. Es stehen keine weiteren Industrie-Flächen für zusätzliches Wachstum zur Verfügung. Und so begann sich das Management des familiengeführten Unternehmens schon vor einiger Zeit nach neuen Möglichkeiten umzusehen. Mit zwei Voraussetzungen. Allzu weit sollte ein neuer Standort nicht vom Stammsitz Ravensburg entfernt sein. Und man braucht eine hohe Anzahl an Fachkräften, die den Anforderungen des Pharma-Dienstleisters gewachsen sind. Offenbar sind die sehr hoch, was man allein schon am weiteren Gebäudebedarf sieht. So benötigt Vetter Pharma auf dem Ford-Gelände zahlreiche Räume mit einer 100 Prozent Reinraumproduktion. Letztere läuft offenbar mit einem enormen technischen Aufwand ab. Allein dafür sind schon hohe dreistellige Millionensummen eingeplant. Das Gesamtprojekt in Saarlouis wird jedoch auch aus Bundes- und Landesmitteln gefördert. Zudem sind sich sowohl die Landesregierung als auch der Investor jetzt schon darüber einig, dass allein die Bauphase mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird.