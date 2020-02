Neunkircher Start-up : Neodigital will Versicherern IT-Nachhilfe geben

Stephen Voss, einer der beiden Gründer von Neodigital, hat große Pläne für die Zukunft des Neunkircher Unternehmens. Foto: Rich Serra

Neunkirchen Die Neunkircher bieten nicht nur selbst digitale Versicherungen an, sondern helfen auch anderen Vertretern der Branche auf die Sprünge.

Seit ein paar Wochen ist Neodigital in der Versicherungsbranche endgültig keine Unbekannte mehr. Seit Carsten Maschmeyer, der TV-Pate der Start-up-Castingshow „Die Höhle der Löwen“ und Gründer des Finanzdienstleisters AWD, seine Beteiligung an dem jungen Neunkircher Unternehmen über seine Risikokapitalfirma Alstin Capital verkündete. Dabei ging etwas unter, dass mit dem Rückversicherer Deutsche Rück noch ein zweiter Investor hinzugekommen ist. Zusammen bringen Alstin und Deutsche Rück Millionen ein, um das Wachstum von Neodigital zu finanzieren. Außerdem pumpen zwei bisher schon bei den Neunkirchern engagierte Finanzinvestoren, die Beteiligungsgesellschaft Schneider-Golling & Cie. und der Wagniskapitalfonds Coparion, weiteres Geld hinein. Über die genaue Summe, die zusätzlich ins Unternehmen fließt, schweigen sich alle Beteiligten aus, auch Stephen Voss, einer der beiden Neodigital-Gründer. Die frischen Millionen werden nach seinen Angaben in die Erweiterung des Versicherungsangebots um die Sparten Kfz, Wohngebäude und Rechtsschutz investiert und darüber hinaus in die leichte Aufstockung der gut 30 Mitarbeiter zählenden Belegschaft.

Maschmeyers Alstin Capital und die Deutsche Rück – für Voss ist das „eine wunderbare Kombination“. Einmal die bekannte Persönlichkeit, die „im Markt unglaublich gut vernetzt ist und uns die Aufmerksamkeit bringt, die wir als Team auch verdienen“, sagt der Neodigital-Chef. Daneben die Deutsche Rück mit ihrem Know-how und ihren Kontakten zu potenziellen Kunden, das heißt, anderen Versicherungen. Neodigital ist nämlich inzwischen nicht mehr nur eine digitale Sach-Versicherung, sondern zunehmend auch ein Dienstleister für andere Versicherungsunternehmen.

Voss und sein Mitstreiter Dirk Wittling hatten Neodigital 2016 gegründet, um den Versicherungs-Riesen Allianz, Ergo, Talanx und Co. mit einem komplett digitalen Geschäftsmodell Marktanteile abzujagen. Nachdem die Versicherungsaufsicht Bafin die Lizenz erteilt hatte, startete das Unternehmen im Frühjahr 2018 mit Produkten zur Privat- und Tierhalterhaftpflicht sowie zur Hausrat- und Unfallversicherung – vermarktet hauptsächlich über unabhängige Makler. Der Clou daran: Von der Verwaltung der Kundendaten und Verträge bis zur Schadensabwicklung läuft alles digital. Makler und Kunden können Versicherungspolicen online managen und Schadensfälle abwickeln – rund um die Uhr, per Smartphone, Rechner oder Telefon. Die Software, die im Hintergrund arbeitet, bildet alle Abläufe einer Versicherung ab und macht sie durch die Automatisierung schneller und durch ein Baukastensystem flexibel. Voss spricht daher gerne von einer „Versicherungsfabrik“. Der Vorteil aus seiner Sicht: Versicherungen werden dadurch schneller, einfacher – und kostengünstiger.

Das neue zweite Geschäftsmodell öffnet die Fabrik über Plattformen für andere Versicherungen, die ihre Abläufe digitalisieren wollen beziehungsweise müssen. Denn „die Versicherungsbranche steht vor der größten Umwälzung ihrer Geschichte“, erläutert Carsten Maschmeyer. „Viele Versicherer geraten gerade unter enormen Druck. Sie müssen die Digitalisierung in ihrer eigenen Organisation umsetzen, und gleichzeitig verändern sich die Kundenwünsche radikal“, sagt er. Dabei kommt dann Neodigital ins Spiel. „Wir sind eine Plattform, die es anderen Gesellschaften ermöglicht, ähnlich oder genauso digital auf ihre Kunden und Makler zuzugehen, wie wir das tun“, sagt Voss. Die größte Resonanz hat er bisher von kleinen und mittelgroßen Versicherungen bekommen. Dort sei der Bedarf groß, vom klassischen Verwaltungsverfahren über Akten und Briefe wegzukommen, Zugleich fehlten die Ressourcen, selbst eine digitale Versicherungs-Software zu entwickeln, erläutert Voss. Inzwischen kämen aber auch große Unternehmen auf Neodigital zu, die schnell einzelne Produkte digital anbieten wollen. Insgesamt sieht Voss in diesem Dienstleistungsgeschäft für Neodigital ein größeres Wachstumspotenzial als in dem ursprünglichen Ansatz der eigenen Versicherung.

Trotzdem bleibt das Versicherungsgeschäft mit Privatkunden für Voss unverzichtbar. Es ist sein „Innovations-Modell“. „Auf der Marke Neodigital können wir uns weiterentwickeln. Hier werden wir immer das technisch Maximale abbilden“, sagt der Geschäftsführer. Dann könne er anderen Versicherern, die digitale Lösungen suchen, an den eigenen Produkten zeigen, „wie das idealtypisch aussehen kann“. Die Unternehmen sehen dann, wie die Software im Einsatz mit Privatkunden funktioniert.

Die geplante Erweiterung um weitere Versicherungssparten wirkt sich doppelt aus. Wenn in diesem Jahr Kfz-Versicherungen hinzukommen und auch Wohngebäude- sowie Rechtsschutzpolicen angeboten werden, steigt die Chance, zusätzliche Verträge mit Privatkunden direkt oder über Makler abzuschließen. Zugleich „werden wir interessanter für andere Versicherer, wenn wir mehr als unsere bisherigen Sparten anbieten können“, sagt Voss.

2019, also im ersten vollen Jahr am Markt, hat Neodigital nach Angaben des Geschäftsführers 65 000 neue Privatkunden gewonnen, insgesamt seien es rund 75 000. Für dieses Jahr sind 95 000 neue Kunden anvisiert.