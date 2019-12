Industrie- und Handelskammer : Saar-Wirtschaft braucht mehr Zuwanderer

Saarbrücken/Berlin Ein neues Gesetz soll Fachkräften aus dem Ausland das Arbeiten in Deutschland erleichtern. Die IHK Saarland hält Zuwanderung für nötig.

Der Mangel an Fachkräften belastet die deutsche Wirtschaft immer stärker. Trotz der anhaltenden Industriekrise werden auch im Saarland weiterhin händeringend qualifizierte Arbeitnehmer gesucht. Bei der Bundesagentur für Arbeit waren 2019 insgesamt 5654 offene Stellen für Fachkräfte im Saarland gemeldet. Das entspricht einem Plus von 13,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders im Handwerk, im Baugewerbe und in der Pflege sei die Situation angespannt.