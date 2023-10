Kolumne „Warscheids Welt“ Die Mobilitätswende ist ein Fetisch

Die Mobilitätswende ist ein Fetisch. Bundesweit waren Anfang des Jahres 48,8 Millionen Autos zugelassen – der höchste Wert aller Zeiten. Allein im ersten Halbjahr 2023 stiegen die Zulassungszahlen in Deutschland um 12,8 Prozent auf fast 1,4 Millionen Neuwagen. Der Anteil der Elektro-Pkw geht zwar kontinuierlich nach oben, doch wird der Strom für die Akkus immer noch in relevantem Umfang in Kohle- oder Gaskraftwerken erzeugt.