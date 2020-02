„Ausfälle schaden dem Image des ÖPNV im Saarland“ : Saarland mahnt Vlexx wegen Zugausfällen ab

Saarbrücken Nach einem Treffen mit der Geschäftsführung des Zugunternehmens hat das Verkehrsministerium angekündigt, Vlexx eine schriftliche Abmahnung zukommen zu lassen.

Das saarländische Verkehrsministerium will der Zuggesellschaft Vlexx eine schriftliche Abmahnung zukommen lassen. Das teilte Staatsekretär Jürgen Barke (SPD) im Anschluss an ein Treffen mit der Vlexx-Geschäftsführung mit. „Die Ausfälle schaden dem Image des ÖPNV im Saarland insgesamt“, sagte Barke. Das Land habe sich dafür eingesetzt, dass Vlexx seinen regulären Fahrplan einhalten könne – beispielsweise wurden dem Betreiber Züge aus dem Landesbestand zur Verfügung gestellt. „Dennoch kommt es weiter zu Ausfällen“, erklärte Barke. Vlexx müsse „ab sofort in Quartalsberichten durch einen Wirtschaftsprüfer seine personelle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unter Beweis“ stellen. Fahrgäste müssten zudem künftig besser informiert werden, forderte Barke. Kunden müssten beispielsweise wissen, wo und wann bei Zugausfällen Ersatzbusse eingesetzt würden.