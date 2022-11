Metall- und Elektroindustrie : Nach Großdemo und gescheiterter Verhandlung – heute neue Warnstreiks im Saarland (mit Bildergalerie)

Saarbrücken/Homburg/St. Ingbert/Neunkirchen Die Fronten zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Seite sind verhärtet. Nach der gescheiterten vierten Verhandlungsrunde am Donnerstag in Saarbrücken hat die IG Metall zu neuem Warnstreik aufgerufen. Und es könnte noch schlimmer kommen.

Tausende Metaller nicht nur aus dem Saarland sind am Donnerstag durch Saarbrücken gezogen, um den Druck auf die Arbeitgeber wegen der ins Stocken geratenen Tarifverhandlungen zu erhöhen. Am heutigen Freitag, 11. November, kommt es in weiteren Betrieben zu Warnstreiks.