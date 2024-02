Vereinigte Volksbanken Traum vom Eigenheim für immer mehr Saarländer ausgeträumt

Wer sich eigene vier Wände anschaffen will, muss neben den reinen Baukosten derzeit viele ungewisse Zusatzkosten einkalkulieren. Darauf weist der Vorstandschef der Vereinigten Volksbanken (VVB), Edgar Soester, hin. Die genossenschaftlich organisierte Bank mit Stammsitz in Saarlouis ist mit 39 Filialen inklusive SB-Centern und 404 Mitarbeitern in zahlreichen Regionen des Saarlandes vertreten: von Sulzbach bis in den Hochwald. Betreut werden 160 000 Kunden.